Миссия МВФ решит вопрос о выдаче Украине $750 млн

На Украине с 18 сентября начинает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Ей предстоит решить, получит ли Киев очередной транш кредита в размере $750 млн. Об этом пишет РИА Новости.
На Украине
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, миссия МВФ, скорее всего, пройдёт в онлайн-формате из-за роста заболеваемости коронавирусом. Глава правительства утверждает, что выполнены все условия меморандума о сотрудничестве с МВФ для получения кредита.
Мы выполнили все условия, все бенчмарковые показатели, прописанные в меморандуме с МВФ. Мы ожидаем позитивного завершения работы миссии, — сказал Шмыгаль.
Также о выполнении всех необходимых условий объявил и президент страны Владимир Зеленский.
Все главные реформы мы начали... Считаю, что мы готовы к получению транша, — сказал он.
Так, по словам президента, в стране приняты законы о земельной, банковской, судебной реформах. В первом чтении принят законопроект о реформе Службы безопасности. Кабмин одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект бюджета на 2022 год, он согласован с МВФ.
В начале июня 2020 года МВФ одобрил новую программу поддержки Украины, рассчитанную на полтора года, общим объёмом $5 млрд. Первый транш в $2,1 млрд Киев уже получил. Предполагалось, что оставшаяся сумма будет поделена на четыре транша, примерно по $700 млн каждый, два из которых планировалось получить в июне и сентябре 2021 года, а оставшиеся — по итогам двух обзоров текущего года.
Ранее сообщалось, что долг украинским военным со стороны Минобороны превысил 1,46 млрд гривен ($54 млн). Также прекращено финансирование «боевых выплат» военным, проводящим операции в Донбассе.