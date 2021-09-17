Миссия МВФ решит вопрос о выдаче Украине $750 млн

На Украине с 18 сентября начинает работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Ей предстоит решить, получит ли Киев очередной транш кредита в размере $750 млн. Об этом пишет РИА Новости.

На Украине рассчитывали получить эти средства ещё летом, однако тогда властям не удалось выполнить оговорённые условия. Теперь же руководство страны надеется, что деньги поступят до конца ноября или в начале декабря текущего года.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, миссия МВФ, скорее всего, пройдёт в онлайн-формате из-за роста заболеваемости коронавирусом. Глава правительства утверждает, что выполнены все условия меморандума о сотрудничестве с МВФ для получения кредита.

Мы выполнили все условия, все бенчмарковые показатели, прописанные в меморандуме с МВФ. Мы ожидаем позитивного завершения работы миссии, — сказал Шмыгаль.

Также о выполнении всех необходимых условий объявил и президент страны Владимир Зеленский.

Все главные реформы мы начали... Считаю, что мы готовы к получению транша, — сказал он.

Так, по словам президента, в стране приняты законы о земельной, банковской, судебной реформах. В первом чтении принят законопроект о реформе Службы безопасности. Кабмин одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект бюджета на 2022 год, он согласован с МВФ.

В начале июня 2020 года МВФ одобрил новую программу поддержки Украины, рассчитанную на полтора года, общим объёмом $5 млрд. Первый транш в $2,1 млрд Киев уже получил. Предполагалось, что оставшаяся сумма будет поделена на четыре транша, примерно по $700 млн каждый, два из которых планировалось получить в июне и сентябре 2021 года, а оставшиеся — по итогам двух обзоров текущего года.

Ранее сообщалось, что долг украинским военным со стороны Минобороны превысил 1,46 млрд гривен ($54 млн). Также прекращено финансирование «боевых выплат» военным, проводящим операции в Донбассе.