Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о широком распространении коррупции и других факторов, которые тормозят украинскую экономику.
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В МВФ также отметили, что рассмотрение новой программы помощи Украине будет продолжаться в ближайшие недели.
Ранее News.ru писал, что миссия МВФ завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования. Причин такого развития событий несколько. В первую очередь МВФ счёл тревожным заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука о том, что Киев стремится достичь соглашения с олигархом Игорем Коломойским относительно краха крупнейшего кредитора Украины — ПриватБанка.