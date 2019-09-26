https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о широком распространении коррупции и других факторов, которые тормозят украинскую экономику.

Согласно отчёту миссии МВФ, помимо взяточничества рост сдерживают слабая бизнес-среда с недочётами в правовой базе и значительная часть экономики, где доминируют неэффективные госпредприятия или олигархи, что мешает конкуренции и наносит вред инвестиционному климату.

В МВФ также отметили, что рассмотрение новой программы помощи Украине будет продолжаться в ближайшие недели.

Ранее News.ru писал, что миссия МВФ завершила работу на Украине. Киеву так и не удалось договориться с организацией о новой программе кредитования. Причин такого развития событий несколько. В первую очередь МВФ счёл тревожным заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука о том, что Киев стремится достичь соглашения с олигархом Игорем Коломойским относительно краха крупнейшего кредитора Украины — ПриватБанка.