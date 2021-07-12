«Мисс Украина» жёстко ответила радикалам на критику из-за русского языка

«Мисс Украина» Анна Неплях резко выразилась в адрес радикалов, раскритиковавших её за использование в своих блогах русского языка. Победительница украинского конкурса «Мисс Вселенная» опубликовала видео в сторис, которое обнародовал телеканал ICTV.

Девушка стала победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2021» 15 октября. И тут же на неё обрушились местные активисты с критикой за русский язык.

За последние сутки я получила миллион обвинений в том, что я в своем блоге, где 90% аудитории русскоязычные, пишу посты и разговариваю на русском, так как не знаю украинского, — заявила Неплях на чистом украинском языке.

«Мисс Украина» отметила, что она специально говорит по-украински, чтобы показать, как «можно выучить родной язык за сутки» и разговаривать «чисто и хорошо». Однако, русский язык при этом не менее достоин уважения.

Также хочу подчеркнуть, что я как человек, который вырос в русскоязычной семье в городе, где 90% разговаривают на русском языке, заслуживаю уважения и того, чтобы самовыражаться на том языке, на котором мне удобно. Спасибо за понимание, — добавила самая красивая девушка Украины.

Ранее сообщалось, что власть Украины, которая стремится в Европу, проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин, говорится в заявлении парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» по случаю Европейского дня языков.