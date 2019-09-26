https://static.news.ru/photo/57b9062a-e11a-11e9-ac15-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: instagram.com/rihanapetra

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина (Горбатенко) заявила о готовности сделать ДНК-тест своему сыну Леону, чтобы подтвердить, что мальчик является наследником экс-короля Малайзии Мухаммада V. Она подчеркнула, что пока сделать экспертизу её никто не просил.

Мне некому и нечего доказывать, потому что (Леон) его сын, был рождён в официальном браке и является запланированным и желанным ребёнком. Он похож на своего отца, и у него азиатское лицо, — рассказала россиянка в интервью Daily Mail .

Она отметила, что очень любит малыша, который быстро растёт и ежедневно дарит ей энергию. Оксане хотелось бы, чтобы бывший супруг увидел мальчика.

По словам Воеводиной, с Мухаммадом она не виделась с декабря 2018 года. Сейчас девушка живёт в Москве и ездит на дорогой машине — свадебном подарке малазийца. Заботиться о сыне ей помогают родители, сама она работает, чтобы обеспечить себя и ребёнка.

Фарис, проснись! Ты член королевской семьи. И независимо от того, что произошло с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были оба родителя. Просто подумай о собственном сыне, — обратилась Оксана к бывшему мужу.

Россиянка подчеркнула, что не знает, почему Мухаммад V решил развестись с ней, ведь «всё было хорошо».

Слухи о расставании пары появились в июле. Девушка отметила, что узнала о разрыве из СМИ. Как сообщил адвокат экс-короля, причиной разлада в отношениях стала неверность Оксаны. Мухаммад V якобы заподозрил, что родившийся в мае этого года первенец не является его сыном. Сама Воеводина отвергла все обвинения и предложила сдать тест ДНК. Её бывший супруг рассказал, что жалеет о своих предпочтениях в личной жизни, и отказался содержать ребёнка, писал News.ru.