Мишустин отправится с двухдневным визитом в Баку

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 17 ноября, отправляется с двухдневной поездкой в Баку. В программе визита главы российского правительства — встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым, сообщается на сайте кабмина РФ.

Российский премьер намерен обсудить с руководством республики «актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами в транспортной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной сферах, а также ход реализации совместных проектов в различных областях», говорится в сообщении.

Мишустин также примет участие в пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума, который пройдет в Центре Гейдара Алиева. Работа форума пройдет в пяти тематических секциях, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества в различных экономических областях и сферах, в частности взаимного инвестирования и образования. В дискуссиях примут участие представители деловых кругов двух стран.

В ходе визита премьер-министра РФ в Баку планируется подписание документов о сотрудничестве между Россией и Азербайджаном в разных сферах. В настоящее время Азербайджан имеет прямые связи с более чем 70 российскими регионами. Россия входит в тройку лучших торговых партнеров Азербайджана.

Ранее председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев рассказал о преимуществах посещения этой страны, сочетающей самые разнообразные возможности для отдыха. По его словам, российский туристический рынок играет важную роль для страны и всегда сохраняет свои лидирующие позиции.