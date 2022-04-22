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Мир

Мишель обсудил с Алиевым ситуацию на Южном Кавказе

19:24, 23 апреля 2022
Мишель обсудил с Алиевым ситуацию на Южном Кавказе Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: president.az
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Глава Евросовета Шарль Мишель провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых обе стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе, пишет Sputnik Азербайджан. По словам председателя высшего политического органа ЕС, целью дискуссии стала нормализация обстановки на территории Закавказья, которая «принесёт пользу» мирным жителям региона.

Нашей целью является мирный Южный Кавказ, который принесёт пользу всем людям, проживающим в регионе, — заявил Мишель.

Помимо этого, стороны поговорили об итогах брюссельской встречи, прошедшей в формате 3+3, по итогам которой Азербайджан определил состав участников Нацкомиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также делегатов, которые будут участвовать в разработке мирного соглашения с Арменией. Также Алиев обсудил с Мишелем перспективы сотрудничества Азербайджана с ЕС.

Ранее азербайджанский глава заявил о необходимости организовать вторую встречу в формате сотрудничества 3+3. Мероприятие подразумевает участие трёх стран Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии, а также трёх ближайших соседей — России, Турции и Ирана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.

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