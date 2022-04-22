Мишель и Путин подтвердили важность трёхстороннего соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили тему обеспечения стабильности и безопасности в Карабахе, учитывая количество проведённых в последнее время контактов Путина и Мишеля с главами Азербайджана и Армении, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Отмечается, что была подтверждена важность последовательного выполнения основополагающих трёхсторонних договорённостей Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 и 26 ноября 2021 года.

В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами, — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основу диалога между Ереваном и Баку положены предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления отношений. По её словам, Армения конструктивно отреагировала на эти предложения.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна официально откажется признавать территориальную целостность Армении, если Ереван не подпишет мирный договор с Баку. По его словам, необходимо в ближайшее время начать конкретные переговоры с Ереваном для заключения мирного договора. Алиев также добавил, что территориальные претензии Армении к Баку не прекращаются, несмотря на завершение военных действий, однако выразил надежду, что они вскоре закончатся.