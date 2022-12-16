Мирзоян заявил, что блокирование Лачинского коридора приведет к катастрофе

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что блокирование Лачинского коридора и перекрытие газоснабжения в Карабахе может привести к глобальной катастрофе. В ходе встречи с госсекретарем МИД Великобритании лордом Тариком Ахмадом в Нью-Йорке он подчеркнул, что действия руководства Азербайджана, «воинственная риторика и максималистский подход» угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Армянская сторона представила последствия блокирования Азербайджаном движения по Лачинскому коридору и перекрытия газоснабжения Нагорного Карабаха, подчеркнув, что что Арцах стоит перед угрозой гуманитарного кризиса, и если не разрешить ситуацию, она приведет к катастрофе. Действия руководства Азербайджана, воинственная риторика и максималистский подход серьезно угрожают возможности достижения мира и стабильности на Южном Кавказе, — говорится в пресс-релизе МИД Армении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал ложными сообщения об отключении Баку газа на временно подконтрольных российским миротворцам территориях. По его словам, проблемы с газоснабжением в Карабахе возникли не по вине Азербайджана. Министр отметил, что этом регионе такие проблемы «иногда возникают».

По словам министра, у карабахских армян нет никаких проблем ни с продовольствием, ни с медикаментами. Азербайджанская сторона готова оказать любую помощь по гуманитарным вопросам, если она потребуется. Байрамов добавил, что азербайджанская сторона не перекрывала Лачинскую дорогу. По его словам, сведения о том, что действия экоактивистов приводят к гуманитарному кризису, являются ложными.