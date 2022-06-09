Поведение оппозиции было бы логичным, если бы организаторы движения обрисовали, что именно готовы изменить во внешней политике Армении после отставки нынешнего правительства, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом он подчеркнул, что Армения является демократической страной, где граждане имеют право на проведение собраний и митингов.
Политического кризиса в Армении нет. Если бы оппозиция пыталась сорвать существующие механизмы, то это было бы логично, потому что по этим вопросам у них были бы противоположные мнения. Однако никакой речи о пресечении этих процессов я не встречал. Эти внутриполитические силы имеют возможность поднимать острые вопросы в парламенте, но, к сожалению или к частью, не делают этого, — сказал Мирзоян.
Ранее Минздрав Армении заявил о 50 госпитализированных после столкновений между протестующими и полицией у резиденции премьера страны Никола Пашиняна. Среди тех, кто получил травмы, больше оказалось силовиков — 34 человека.
Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.