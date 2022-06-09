Мирзоян не нашел логики в действиях оппозиции в Ереване Мирзоян: поведение оппозиции было бы логичным, если бы они имели противоположные мнения с действующим правительством

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Арарат Мирзоян

Поведение оппозиции было бы логичным, если бы организаторы движения обрисовали, что именно готовы изменить во внешней политике Армении после отставки нынешнего правительства, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом он подчеркнул, что Армения является демократической страной, где граждане имеют право на проведение собраний и митингов.

Политического кризиса в Армении нет. Если бы оппозиция пыталась сорвать существующие механизмы, то это было бы логично, потому что по этим вопросам у них были бы противоположные мнения. Однако никакой речи о пресечении этих процессов я не встречал. Эти внутриполитические силы имеют возможность поднимать острые вопросы в парламенте, но, к сожалению или к частью, не делают этого, — сказал Мирзоян.

Ранее Минздрав Армении заявил о 50 госпитализированных после столкновений между протестующими и полицией у резиденции премьера страны Никола Пашиняна. Среди тех, кто получил травмы, больше оказалось силовиков — 34 человека.

Акции протеста в Армении продолжаются с 25 апреля. Их участники требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его заявления о намерениях заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.