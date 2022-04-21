Миру предрекли экономические проблемы из-за дефицита контейнеров в России

Многим странам грозят экономические проблемы из-за дефицита контейнеров в России, предположил независимый аналитик Дмитрий Адамидов в разговоре с АБН. Раньше контейнеры европейских и американских перевозчиков выбирали для удобства, теперь введённые против России санкции могут окончательно дестабилизировать ситуацию на рынке перевозок, отметил он.

Но на ситуацию влияют не только направленные против РФ ограничения.

Происходящие процессы осложнены не только российскими санкциями, немаловажную роль здесь играют обострившиеся отношения КНР с США, а также ситуация вокруг Тайваня, — сказал Адамидов.

Он добавил, что проблема контейнерных грузоперевозок не решится после стабилизации происходящего на Украине, так как санкции автоматически не снимут.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что санкции против России и ситуация с распространением COVID-19 в Китае являются новыми угрозами для глобальной цепи поставок. В статье говорится о том, что из-за общемирового роста цен на топливо сильно возросли цены на грузоперевозки. Отмечается, что стоимость доставки контейнера из Китая в Лос-Анджелес увеличилась в 12 раз. Также на фоне санкций против России почти на 40% сократились грузоперевозки через российские порты в Балтийском море.