Mirror уточнил время «нападения» России на Украину

Британский таблоид Mirror опубликовал материал, где указано точное время «наступления» российских войск на Украину. Британские журналисты, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что Россия начнёт «вторжение» 16 февраля в 3 часа ночи по местному времени. При этом, по информации издания, первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция.

В то же время на юге начнётся операция по захвату побережья Чёрного моря «амфибиями» российских Военно-морских сил. Европа находится в шаге от полномасштабной войны на Украине, несмотря на все дипломатические попытки, — сказано в статье.

Британцы при этом уточняют, что Россия также использует тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк», чтобы нанести мощные удары по украинским военным. Несмотря на сообщения об отводе российских войск от границ с Украиной, издание уверяет, что война неизбежна.

Ранее посольство США во Львове опубликовало обращение к американским гражданам с призывом срочно покинуть территории Украины, Белоруссии и Приднестровья. Причиной называется возросшая угроза российских действий. По словам дипломатов, обстановка может резко ухудшиться.