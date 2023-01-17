Mirror: Ким Чен Ын запил из-за кризиса среднего возраста

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын запил на фоне кризиса среднего возраста, сообщает Mirror. Источники издания сообщают, что политик каждый день употребляет алкоголь и плачет.

Я слышал, что он плачет после того, как много выпил. Он очень одинок и находится под давлением, — сказал доктор Джинвук.

Он добавил, что Ким Чен Ын беспокоится о своем здоровье, поскольку скоро ему исполнится 40 лет. В отчете говорится, что у политика избыточный вес, он является заядлым курильщиком и «пьет крепкие спиртные напитки и вина, как рыба». По информации Mirror, Ким так встревожен своим здоровьем, что в редких поездках за границу путешествует со своим туалетом, чтобы «шпионы не рыскали в его экскрементах в поисках улик».

Врачи и жена лидера Северной Кореи посоветовали ему начать чаще заниматься спортом, однако он, по-видимому, игнорирует эти просьбы, говорится в материале.

Профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков считает, что целью Ким Чен Ына является естественная смерть спустя десятилетия, поскольку он хочет остаться у власти. По мнению ученого, лидер КНР защищает свою жизнь, а не образ жизни.

Ранее газета «Иомиури» сообщила, что экс-министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, вероятно, казнили в 2022 году. Вместе с ним казни подвергли еще нескольких бывших северокорейских дипломатов.