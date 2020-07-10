Мировые поставки нефти опустились до девятилетнего минимума

Мировые поставки нефти упали на 2,5 млн баррелей в сутки. Это исторический минимум за последние девять лет. К такому положению дел привела сделка ОПЕК+.
После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия.
На сегодняшний день мир получает ежедневно чуть меньше 87 млн баррелей. Только с апреля 2020 года добыча нефти сократилась на 14 млн баррелей в сутки. Такая информация следует из отчёта Международного энергетического агентства. Однако в организации подчеркнули, что ожидают роста спроса на нефть в 2021 году,
Вопрос будущих цен на нефть очень тревожит многих экономистов. Некоторые считают, что её времена давно прошли.
NEWS.ru писал ранее, что эксперты прогнозируют рост цен на чёрное золото выше $100 за баррель. Причиной для такого скачка станет сокращение добычи.
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