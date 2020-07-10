Мировые поставки нефти опустились до девятилетнего минимума

https://static.news.ru/photo/2ec80a26-c2c5-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Мировые поставки нефти упали на 2,5 млн баррелей в сутки. Это исторический минимум за последние девять лет. К такому положению дел привела сделка ОПЕК+.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Как и предполагалось, основное бремя на себя взяли Россия и Саудовская Аравия.

На сегодняшний день мир получает ежедневно чуть меньше 87 млн баррелей. Только с апреля 2020 года добыча нефти сократилась на 14 млн баррелей в сутки. Такая информация следует из отчёта Международного энергетического агентства. Однако в организации подчеркнули, что ожидают роста спроса на нефть в 2021 году, сообщает Lenta.ru.

Вопрос будущих цен на нефть очень тревожит многих экономистов. Некоторые считают, что её времена давно прошли.

NEWS.ru писал ранее, что эксперты прогнозируют рост цен на чёрное золото выше $100 за баррель. Причиной для такого скачка станет сокращение добычи.