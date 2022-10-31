Мировые цены на пшеницу подскочили после выхода России из зерновой сделки

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Мировые цены на пшеницу подскочили почти на шесть процентов до 8,77 долларов за бушель, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи. Стоимость кукурузы увеличилась на 2,3% до 6,96 долларов за бушель. Также подорожали соевые бобы и семена рапса на 1,1% и 3% соответственно.

Выход России из черноморского экспортного соглашения вызвал обеспокоенность по поводу глобальных поставок, — сказано в публикации.

Эксперты отмечают, что цены продолжат расти с открытием торгов в понедельник утром.

Ранее Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.