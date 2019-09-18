https://static.news.ru/photo/d8d1c894-daaa-11e9-af11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Утром 19 сентября наблюдается рост мировых цен на нефть. Ранее в этой области отмечали две сессии снижения, которые были связаны с ожиданиями рынков по восстановлению добычи в Саудовской Аравии после атак на НПЗ.

В настоящее время цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,31%, до 63,8 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,26%, до 58,19 доллара за баррель, пишет РИА Новости .

НПЗ в Саудовской Аравии подверглись атакам в ночь на 14 сентября. Это привело к тому, что уровень добычи нефти на территории страны понизился более чем в два раза. Через три дня после нападения министр энергетики Саудовской Аравии выступил с заявлением о том, что использование резервов поставки уже вернули на прежний уровень. По его словам, утерянную добычу наполовину восстановили.

Как ранее писал News.ru, 10 дронов в ночь на 14 сентября атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс рядом с Абкайком. Затем беспилотники напали на НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. Ответственность за атаку взяли на себя хуситы.

Король страны Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд позже заявил, что Эр-Рияд сможет справиться с последствиями атак на предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco.