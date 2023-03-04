Мировому нефтяному рынку предрекли проблемы без России Боррель: отказ от российской нефти приведет к разбалансировке нефтяного рынка в мире

Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Hindustan Times заявил, что отказ всех стран от покупки российской нефти создаст проблемы и приведет к нарушению баланса на мировом нефтяном рынке. Он добавил, что по этой причине в Брюсселе не беспокоятся по поводу покупки Индией нефти из России. Он оценил положительно тот факт, что индийские власти могут «покупать российскую нефть по более выгодной цене».

Мы знаем, что рынок нефти должен быть сбалансированным, и, если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным, — сказал Боррель.

Он при этом не стал уточнять, по какой цене приобретает российскую нефть Индия и другие азиатские страны.

В феврале вице-премьер Александр Новак сообщил, что мартовское сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки будет способствовать восстановлению рыночных отношений в условиях действующих санкций. Вице-премьер также отметил, что на данный момент Россия полностью продает весь объем производимой нефти, и подчеркнул, что российские нефтяники не просили разрешить поставки с соблюдением потолка цен.