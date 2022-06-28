Мировой лидер по производству лифтов KONE покинет Россию

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Корпорация KONE, один из мировых лидеров в области производства лифтов и эскалаторов, решила передать свое российское подразделение его топ-менеджерам, а впоследствии прекратить свою работу на территории России. Такое сообщение появилось на официальном сайте компании.

Соответствующее соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами подписано 28 июня 2022 года. Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами, — говорится в сообщении.

Компания пообещала, что продолжит техническое обслуживание лифтов и эскалаторов, которые эксплуатируются на территории России, все гарантийные обязательства со стороны KONE по-прежнему будут выполняться. Кроме того, все уже начатые проекты, которые ведет компания в России, обязательно будут закончены и потом переданы российским коллегам.

После того как сделка будет окончательно закрыта, корпорация собирается полностью уйти с отечественного рынка. При этом на текущий момент повторное начало работы в России в компании не планируют. Там отметили, что принять такое решение KONE вынудила текущая ситуация в России и мире.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие покинувшие российский рынок иностранные компании пожалеют о своем решении. По его словам, некоторые уже жалеют, что пришлось уйти, но это следствие политики стран, не способных принимать суверенные решения.