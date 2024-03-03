Мировой экономике может грозить новый «китайский шок» WSJ: мировой экономике грозит второй «китайский шок» с наплывом дешевых товаров

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Мировая экономика может испытать новый бум импорта дешевых китайских товаров, пишет The Wall Street Journal. По оценкам экономистов, «китайский шок», который мир пережил в конце 1990-х и начале 2000-х годов, может повториться.

Некоторые экономисты считают, что этот шок в Китае приведет к снижению инфляции даже больше, чем первый. Экономика Китая сейчас замедляется , тогда как в предыдущую эпоху она процветала. В результате дефляционный эффект дешевых товаров китайского производства не будет компенсирован китайским спросом на железную руду, уголь и другие сырьевые товары, — говорится в публикации.

Первый «китайский шок» произошел после реформ в Китае в 1990-х годах и вступления страны во Всемирную торговую организацию в 2001 году. Для потребителей в США это принесло значительные выгоды, поскольку с наплывом китайской продукции цены на товары снижались, а больше всего от этого выиграли люди с низкими и средними доходами, указано в материале.

США, ЕС и Япония не хотят повторения ситуации начала нулевых, которая привела к банкротству многих их заводов, по данным WSJ. Поэтому они направили миллиарды долларов в поддержку стратегических отраслей, а также начали вводить пошлины, как объясняется в статье.

Китай может удвоить экспорт, чтобы «оживить» экономический рост. Авторы отмечают, что на заводах в КНР производят больше автомобилей, техники и электроники, чем способна поглотить внутренняя экономика. Опираясь на дешевые госкредиты, китайские компании перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую не могут продать внутри страны, как утверждают журналисты.

По данным Всемирного банка, в 2022 году на долю КНР приходилось 31% мирового промышленного производства и 14% всего экспорта. При этом 20 лет назад доля Китая в производстве составляла менее 10%, а в экспорте не достигала и 5%, по информации издания.

Ранее Bloomberg сообщил, что США обгоняют Китай в гонке за экономическое лидерство. По данным агентства, американский ВВП за последний год вырос на 6,3%, в то время как у Китая показатель находится на уровне 4,6%.