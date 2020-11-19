Миротворцы РФ сопроводили азербайджанских военных в Карабахе

https://static.news.ru/photo/b45e2d9c-2a7a-11eb-9f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil/vk.com

Российские миротворцы сопроводили пять автомобилей с военнослужащими Азербайджана, следовавшими из города Шуша в Физулинский район.

Девятнадцатого ноября патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населённого пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан пяти автомобилей с военнослужащими Вооружённых сил Азербайджана, — цитирует РИА Новости официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

В регионе в общей сложности выставлены 23 наблюдательных поста миротворцев: 11 — в северной зоне ответственности и 12 — в южной. Командный пункт находится в Степанакерте.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, наряду с российскими военными в обеспечении безопасности в Карабахе будут участвовать и турецкие.

Ранее NEWS.ru писал, что российские миротворцы не зафиксировали нарушений перемирия в Карабахе. По словам командующего контингентом полковника Алексея Полюховича, режим прекращения огня соблюдается полностью, обстановка спокойная.