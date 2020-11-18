Миротворцы РФ назвали обстановку в Карабахе спокойной

https://static.news.ru/photo/4dd04fc0-2a42-11eb-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российские миротворцы не зафиксировали нарушений перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель командующего миротворческим контингентом полковник Алексей Полюхович.

Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объёме. Миротворческий контингент выполняет обязанности в штатном режиме. Обстановка на постах спокойная, — цитирует его РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

По данным Минобороны РФ, в регионе в общей сложности выставлены 23 наблюдательных поста миротворцев: 11 — в северной зоне ответственности и 12 — в южной. Командный пункт находится в Степанакерте.

Ранее NEWS.ru писал, что наряду с российскими военными в обеспечении безопасности в Карабахе будут участвовать и турецкие. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он также отметил, что трёхстороннее соглашение по Карабаху было поддержано всеми соседними странами.