Миротворцы передали Армении и Азербайджану около двух тысяч тел погибших

Российские миротворцы передали органам власти Армении и Азербайджана более 1,9 тысячи тел погибших при армяно-азербайджанском конфликте. Ещё более 100 военнослужащих с обеих сторон были освобождены из плена. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего войсками Южного военного округа Рустам Мурадов.

Более 1960 тел погибших руками миротворцев были возвращены местным органам власти Армении и Азербайджана. По сей день продолжаем поисковые мероприятия, — сказал собеседник агентства.

Ранее родители и родственники военнопленных и без вести пропавших военнослужащих собрались у здания правительства Армении. Они были возмущены скандальными высказываниями спикера парламента Армении Алена Симоняна о пленных. Тот обвинил пропавших и задержанных азербайджанской стороной армянских солдат в дезертирстве и трусости, заявив, что их для него уже не существует. По словам Симоняна, военнослужащие, о которых идёт речь, бросили оружие, бежали и заблудились, в результате чего оказались в плену.

16 ноября Ереван сообщил о том, что Вооружённые силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении Армении. Военные вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. В результате погибли двое армянских военных, 13 попали в плен, с 24 была потеряна связь.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило о гибели семи азербайджанских военнослужащих в боях на границе с Арменией, ещё 10 солдат были ранены. Баку назвал Ереван ответственным за эскалацию напряжённости на границе.