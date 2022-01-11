Миротворцы ОДКБ взяли в Казахстане под охрану пять соцобъектов за сутки

Подразделения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за последние сутки взяли под охрану ещё пять социально значимых объектов в Казахстане. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщает РИА Новости.

В настоящее время командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны, — говорится в сообщении.

Сердюков уточнил, что оперативное развёртывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане. По его словам, после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.