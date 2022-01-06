Миротворцы из Белоруссии прибыли в Казахстан на Ил-76

Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, подразделения доставили на пяти самолётах Ил-76, сообщило URA.RU со ссылкой на местное ТВ. Это рота витебских десантников, в состав которой входят только военнослужащие-контрактники. Днём 6 декабря в страну также прилетели российские силы ОДКБ. Тем временем в Алма-Ате возобновилась стрельба, столкновения происходят в районе площади Республики, сообщает «Говорит Москва». А в Актау группа протестующих перекрыла дорогу в аэропорт.

На фоне протестов МИД России создал горячую линию для застрявших в стране россиян. Телефон для связи и электронную почту опубликовали на официальном аккаунте департамента штаба — Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

Золотой фонд казахского кино был уничтожен из-за бунта. Основной причиной, по информации местных СМИ, стал пожар. Прокуратура Казахстана уже завела уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма. По местным законам участникам беспорядков может грозить от восьми лет до пожизненного.

Ранее переломом в лучшую сторону назвал происходящее в настоящее время в Казахстане генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. При этом он подчеркнул, что казахстанским коллегам тяжело и им необходимо помочь.