Миротворцы ищут развязку скандала между Баку и Ереваном Захарова: миротворцы активно подключились к поиску развязок между Баку и Ереваном из-за гуманитарного конвоя

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Армения. Грузовые автомобили с гуманитарной помощью

Российские миротворцы активно подключились к поиску развязок между Баку и Ереваном и установили постоянные контакты с обеими сторонами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала разногласия из-за гуманитарного конвоя, который Армения направила в Карабах без согласования азербайджанской стороны. По ее мнению, любые обвинения в адрес российских военных контрпродуктивны.

Российские миротворцы активно подключились к поиску развязок и установили постоянные контакты с обеими сторонами. Контакты установлены, думаю, они дадут своих результаты. Любые обвинения в адрес российских миротворцев являются контрпродуктивными, не отражающими их реальный вклад в стабилизацию ситуации в регионе, — сказала Захарова.

Уже неделю грузовики с едой и медикаментами, отправленные из Еревана в Карабах, стоят у пограничного моста Хакари. Азербайджанские пограничники не пускают колонну, поскольку Баку ее не согласовал. При этом Баку предлагает использовать в качестве альтернативы дорогу Агдам — Ханкенди, через которую можно поставлять армянским жителям региона все необходимое. По данным азербайджанских властей, этот вариант был поддержан Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста, однако Армения выступила против всех предложений.