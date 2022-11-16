Мирошник: США могут поставить Украине любое оружие вплоть до ядерного

Фото: AFLO/Global Look Press

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник считает, что США не видят для себя угроз в поставках вооружения на Украину, поэтому могут отправить Киеву любое оружие вплоть до тактического ядерного. Американцы не видят для себя «красных линий» в этом вопросе, сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Американцы не видят красных линий и для себя угрозы, поэтому они могут передать в общем-то любое вооружение вплоть до тактического ядерного, если на то будет соответствующий сценарий, — уверен Мирошник.

Так, уже поставленные Украине РСЗО HIMARS могут быть использованы, к примеру, для пуска оперативно-тактических ракет семейства ATACMS дальнобойностью до 300 км. Согласно официальным данным, США не предоставляли такие ракеты Киеву, но это вызывает у дипломата сомнения.

По официальным данным, американцы Украине такие ракеты не предоставляли, но можно ли верить этим заявлениям? Я лично сомневаюсь, — заключил Мирошник.

Ранее заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США создают в Германии группу помощи Украине. Она станет контролировать поставки Киеву вооружений.