Мирошник сообщил, когда посольство ЛНР начнёт работу в Москве

Родион Мирошник / Фото Нина Зотина/РИА Новости

Для организации работы посольства в Москве Луганской Народной Республике потребуются недели, заявил в интервью РИА Новости недавно назначенный посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Он отметил, что открытие дипмиссии и поднятие флага ЛНР над её зданием пройдёт в праздничной атмосфере, а на мероприятие будут приглашены не только представители России, но и зарубежные партнёры.

Мы ждём, что в течение какого-то количества недель нам потребуется время для подготовки офиса, для подготовки самого землячества, для того чтобы люди приехали сюда, наши дипломаты приехали сюда в командировку, заняли свои рабочие места. После этого мы пригласим на дипломатическую церемонию <...> представителя руководства России, наших партнёров — коллег из посольств других государств, международных организаций, политических, экономических кругов, медийных кругов, — сказал он.

По словам Мирошника, открытие посольства и поднятие флага ЛНР над зданием дипмиссии будет торжественным мероприятием, о котором представители частично признанной республики предупредят заранее.

Я очень надеюсь, что мы подойдём достаточно быстро к этому шагу и обязательно известим дополнительно, когда же будет церемония открытия нашего посольства в Москве, — отметил посол ЛНР.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 6 мая утвердил указ о назначении украинского журналиста Родиона Мирошника чрезвычайным и полномочным послом республики в России. Ранее в Донецкой Народной Республике также назначили посла в России, им стала Ольга Макеева, соответствующий приказ подписал глава ДНР Денис Пушилин.