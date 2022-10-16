Мирошник назвал Илона Маска спонсором терроризма из-за Starlink на Украине

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сохранил за собой статус спонсора терроризма после своего заявления относительно финансирования работы спутниковой связи Starlink. Он добавил, что миллиардер сохранил за собой этот статус себе в убыток. Мирошник при этом считает, что на Маска надавили с помощью угроз отказа от услуг компаний Маска, пишет ТАСС.

Маск сохранил за собой, теперь уже официально, статус спонсора террористического режима. Еще и себе в убыток, — сказал Мирошник.

Он отметил, что владелец SpaceX сохранил финансирование Starlink несмотря на «хамское поведение Киева».

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск ранее написал на своей странице в Twitter, что продолжит оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Украины. Он добавил, что компания несет убытки в то время, как другие корпорации получают деньги налогоплательщиков. Он также отверг критику в свой адрес, так как предоставляемые Украине услуги намного стабильнее сети GPS, которую, по словам Маска, легко заглушить.