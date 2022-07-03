Мирошник: документы о наёмниках в ВСУ признают поводом для трибунала

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, которые свидетельствуют о присутствии в украинской армии иностранных наёмников, станут свидетельством на будущем трибунале. Об этом дипломат заявил журналистам, пишет РИА Новости.

Найденные документы (присутствия иностранцев в армии Киева в Северодонецке и Лисичанске. — NEWS.ru) однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств, — сказал Мирошник.

Доказательством того, что в ВСУ служили наёмники, послужило видео, которое опубликовал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. На кадрах показаны различные документы бойцов ВСУ, в том числе итальянский паспорт.

В ЛНР и ДНР планируется проведение трибунала над совершившими преступления украинскими военными и наёмниками.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом в результате ракетного обстрела. Удар был нанесен по северной окраине города. Представители министерства добавили, что российские войска также уничтожили более 100 бойцов ВСУ и 15 единиц вражеской бронетехники под Харьковом.