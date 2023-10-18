Мирные переговоры по Украине, удар по больнице: что сказал Путин 18 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сегодня, 18 октября, в Китае сделал заявления по ситуации на Украине, конфликту между Израилем и Палестиной и отношениям Москвы и Пекина. Что именно сказал российский лидер?

Заявления Владимира Путина по конфликту между Израилем и Палестиной

Президент России считает, что удар по больнице в Газе — трагедия и гуманитарная катастрофа. Он рассчитывает, что произошедшее будет сигналом, что конфликт надо заканчивать.

«У меня сложилось впечатление, что основные игроки не хотят углубления палестино-израильского конфликта, никто не хочет полномасштабной войны», — отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание суверенного палестинского государства, вне зависимости от обострения конфликта.

«Палестинскому обществу нужно стремиться к единству, но это их дело», — заявил российский лидер.

Путин также обратил внимание, что противоречия между сектором Газа и остальной Палестиной не говорят о враждебности между ними.

Заявления Владимира Путина по ситуации на Украине

Российский президент отметил, что поставки ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но РФ сможет отражать такие атаки.

«Поставки ATACMS просто продлят агонию Украины, Россия сможет отражать эти атаки, это очередная ошибка США», — заявил он.

Путин обратил внимание, что Киев давно анонсировал наступление на Херсонском направлении. По его словам, результата нет, а потери есть.

Путин также сообщил, что патрулирование над Черным морем будет осуществляться самолетами МиГ-31 с «Кинжалами».

«США все больше втягиваются в конфликт, они не смогут сказать, что не имеют к нему отношения. ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем, самолеты оборудованы системой „Кинжал“», — отметил он.

Путин подчеркнул, что если на Украине хотят переговорного процесса, «театральные жесты не нужны, надо отменить запрещающий переговоры декрет».

«На Украине задумываются о переговорном процессе, это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно», — заявил президент.

Путин прокомментировал заявления из США, что конфликт на Украине «проигран Россией».

«Если война „проиграна“ Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть забирает назад ATACMS, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», — подчеркнул он.

Заявления Путина по отношениям Москвы и Китая и на другие темы

Владимир Путин сегодня также рассказал о своей встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, которая длилась три часа. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестке — экономику, финансы и политическое взаимодействие на международных площадках.

«Общие угрозы только укрепляют взаимодействие России и Китая. По объему товарооборота с Китаем наша страна уже обогнала ФРГ. Инициатива „Один пояс — один путь“ — это локально большое пространство, в рамках которого мы будем развивать ж/д и автомобильную сеть», — отметил Путин.

По его словам, премьеры РФ и Китая скоро подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года.

Путин также упомянул о проектах по созданию взаимосвязанной инфраструктуры, таких как формирование коридора «Север — Юг», модернизация Транссиба, строительство Северного широтного хода и Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Идет работа над прокладкой железнодорожных маршрутов в сторону Китая, Монголии и портов Индийского и Тихого океанов. Все эти маршруты открывают возможность интегрировать Северный морской путь с логистическими узлами на юге Евразии.

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