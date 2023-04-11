Мир ждет подтверждений американского следа в подрыве «Северных потоков» Данные о взрыве «Северных потоков» способны указать на оригинальность секретных документов Пентагона

Фото: Cpl. Jerry Edlin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слив в глобальную сеть Интернет целой серии предполагаемых секретных пентагоновских документов стал предметом самых ожесточенных споров по поводу их аутентичности. Кто-то во всем этом видит новое издание операции британской разведки «Мясной фарш», известной по истории Второй мировой войны. Это когда немцам подбросили труп якобы погибшего в авиакатастрофе офицера с планом фальшивой высадки союзников в Греции, а не в Италии. Кто-то, наоборот, поминает Джулиана Ассанжа и кипу его обнародованных материалов из серии top secret. Между тем тенденция к расширению тематики такого сенсационного насыщения интернета «секретами» создает атмосферу предвкушения документального подтверждения горячо обсуждаемых событий.

В частности, возникла версия о том, что, например, тот же журналист-разоблачитель Сеймур Херш мог заранее познакомиться с материалами, раскрывающими механизм уничтожения газопроводов. Ведь, как мы помним, Херш, журналист с очень высоким рейтингом доверия и солидной репутацией, не привел пока ни одного документа в подтверждение представленной им картины теракта. Притом что уверенно описал и маневры натовских флотов недалеко от места взрыва, и действия штатовских глубинных водолазов, заложивших взрывчатку под нитки газопровода, и механизм дистанционного взрыва руками норвежских военных.

Чуть позже тот же Херш, на которого, что показательно, никто из упомянутых им вашингтонских официальных лиц так и не решился подать в суд, рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был специально вызван в США, где ему открытым текстом сообщили все детали диверсии. И заодно Байден потребовал от немцев поработать над обоснованием отвлекающей общественное мнение версии. И тут родилась легенда об организовавшем всё украинском олигархе, не связанном при этом с властями страны.

Фото: Imago/ТАСС Сеймур Херш

А теперь матерый журналист, мастерски держащий заинтересованную аудиторию в напряжении, уверяет, что еще до начала Россией специальной военной операции Джо Байден открыто шантажировал Владимира Путина. По информации Херша, Байден напрямую заявлял российскому коллеге, что, дескать, если российская армия пересечет границу Украины, «Северные потоки» будут взорваны.

Повторимся: возможность появления в Сети документов, реально проливающих свет на это преступление, пока относится к чистым, но отнюдь не беспочвенным предположениям. Повторимся: Херш прекрасно понимал все риски еще при первой своей публикации, но пошел на то, чтобы просто изложить факты без какого-либо подтверждения. Скорее всего, в основе его уверенности были не только контакты с анонимными источниками, но и знакомство с вполне реальными документами.

Более того, Херш не стал выкладывать сразу всю информацию, которой обладал. Он знакомит с ней общественность исключительно дозированно. Словно ожидая некоего события. Наконец, никто из официальных лиц даже не попытался начать против него судебный процесс. И это при известной любви американцев судиться по любому, самому незначительному поводу. Как утверждают, аж 4% ВВП США создается в судах, благодаря присуждаемым многомилионными компенсациями. А тут такая пассивность.

Не исключено, что вскоре нужная утечка все расставит по местам. Притом что новые данные о подрыве «Северных потоков» могли бы помочь и в разрешении спора о том, насколько все эти секретные материалы таковыми являются. В частности, если опять в них будет фигурировать текст об «украинском следе», предположение о превалировании дезинформации в сливе будет подтверждено.