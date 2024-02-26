Стало известно о рисках «случайного» начала ядерной войны ICAN: эскалация на Украине повышает риск случайного ядерного конфликта

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Конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну, так как увеличивается число проявлений опасного поведения, заявила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. По ее словам, которые приводит РИА Новости, соответствующее развитие событий может наступить умышленно или непреднамеренным образом.

Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта, — заявила Сандерс-Закре.

Она подчеркнула, что все страны, обладающие ядерным потенциалом, должны проявлять осторожность в риторике и ликвидировать арсеналы. По ее словам, это единственный надежный путь предотвращения ядерной эскалации.

Сандерс-Закре добавила, что на сегодняшний день риск применения ядерного оружия особенно высок, так как страны продолжают работать над новыми и более опасными образцами. В то же время несколько государств, располагающих вооружениями данного типа, вовлечены в активный конфликт, отметила она.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что вопрос ядерной войны по вине США стоит очень остро. По его мнению, во многом такая ситуация сложилась из-за президента Штатов Джо Байдена, умственные способности которого из-за возраста ослабли.