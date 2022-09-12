Мир предупредили о распаде «единой Европы» из-за энергокризиса Доцент Чередниченко предупредил о глобальном переделе мира, от которого пострадает ЕС

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Чередниченко заявил, что текущую ситуацию на международной арене можно считать глобальным переделом мира. В этом процессе больше других пострадает Евросоюз, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Чередниченко считает, что энергетическая безопасность Европы переживает глубокий кризис, провоцирующий социальную напряженность. Она особенно заметна в странах, которые активно поддерживают санкции. Инициатор же антироссийской санкционной политики — США — с угрозой энергобезопасности не столкнется.

Эксперт подчеркнул, что кризис показывает энергетическое неравенство стран Европы, и, скорее всего, при ведет к распаду ЕС.

Ранее стало известно, что главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма заявил: развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно «бросился» закупать ископаемые ресурсы.