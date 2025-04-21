Мир оказался под угрозой новой волны смертей из-за «диска дьявола» ИА «Кулик»: найденный в Канзасе камень оказался опасен для жизни из-за радиации

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Найденный шахтерами из Канзаса каменный диск поставил мир под угрозу новой волны смертей из-за радиационного поля, пишет ИА «Кулик». Ученые выяснили, что предмет опасен для жизни. Обнаружили камень 100 лет назад, а на диске с отверстием в центре были изображены узоры на обеих сторонах.

Шахтеры, которые нашли камень, через несколько часов почувствовали себя плохо и скончались. Диск попал в дом владельца шахты Ирвина Сайнса, где тоже произошло несколько смертей. Хозяин также не выжил, но успел отправить находку знакомому антиквару.

Последний владелец диска поспешил избавиться от подарка, чьи следы на несколько лет потерялись вплоть до 30-х годов прошлого столетия. Тогда ученые и обнаружили опасность в виде радиации, но не успели полностью изучить все свойства камня. Отмечается, что опасный диск мог отправиться в одну из тайных лабораторий в Антарктиде. Так называемый диск дьявола принято считать изделием неземной цивилизации и настоящим оружием, которое действует по неизвестной технологии.

Ранее ученые нашли в Антарктиде таинственные черные саркофаги необычной формы. Предметы привели специалистов из России, Китая, США и Индии в замешательство. Загадочные объекты издавали странный звук, а внутри саркофагов обнаружили угрожающее послание.