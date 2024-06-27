Мир может столкнуться с глобальной проблемой из-за санкций против России Bloomberg: санкции против России могут вызвать дефицит СПГ в мире

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Санкции против России, нападения на танкеры в Красном море и износ заводского оборудования могут вызвать дефицит сжиженного природного газа в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного газового союза (IGU). Новые заводы по производству СПГ в Катаре и в США начнут работать лишь через несколько лет.

В организации считают, что американские санкции российского проекта «Арктик СПГ — 2» и запрет на транзит СПГ из РФ в портах Евросоюза приведут к перебоям поставок в мире. Дополнительную нагрузку на отрасль оказывает заморозка выдачи лицензий на экспорт этого вида топлива американским предприятиям.

Новые заводы по производству СПГ в Катаре и в США в течение еще нескольких лет не будут введены в эксплуатацию. Возраст около четверти производственных мощностей по сжижению газа в мире превышает 20 лет, говорится в материале. Нагрузку на систему поставок этого вида топлива также оказывают риски судоходства в Красном море и рост спроса на СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это еще больше увеличивает возможность дефицита.

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ. Кроме прочего, согласно документу, запрещены инвестиции, предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ — 2» и «Мурманск СПГ».