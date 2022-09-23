Мир без «Мира»: Турция отказывается от российских карт? Анкара опасается американских санкций, но не хочет терять туристов из РФ

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Совсем недавно российские туристы спокойно летали в Турцию с картами «Мир». Однако теперь Анкара может отказаться от российской платежной системы, хотя обещает найти другие варианты. Об этом заявил в пятницу, 23 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. О каких именно альтернативах идет речь — сказать пока сложно. Дружественные Москве страны опасаются попасть под вторичные санкции американского Минфина и испортить отношения с Западом. Накануне прием карт «Мир» приостановили несколько крупных турецких банков, а вслед за ними — вьетнамские, казахские и, наконец, узбекские. Поговаривают, что следующей в списке отказавшихся от российского «пластика» может оказаться и Армения. Тем временем в российском Центробанке планируют расширить географию использования карты «Мир» к 2030 году до 35 стран. Реализует ли российский регулятор свои планы и какие альтернативы могут предложить другие страны?

Хотя некоторые турецкие банки все еще продолжают принимать карты «Мир», правительство не на шутку обеспокоено. В Анкаре ищут альтернативы российским картам и рассматривают уже «все варианты, имеющиеся на руках». Вероятно, турецкие власти инициируют создание новой платежной системы, но это пока не подтверждено.

После отключения части финансовых организаций России от SWIFT (глобальной системы межбанковской связи) привычные карты Mastercard и Visa стали абсолютно бесполезными для россиян за рубежом. На смену им пришла отечественная платежная система «Мир», которую до антироссийских санкций сильно недооценивали. После обострения украинского кризиса россияне рванули в банки поскорее оформлять национальные карты перед отпускным сезоном. При этом дружественные Москве страны оперативно скоординировались для обслуживания россиян на своей территории. В том числе и Турция.

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В прошлом месяце Эрдоган уверил президента РФ Владимира Путина, что россияне смогут беспрепятственно расплачиваться в его стране с помощью системы «Мир», а Турция и дальше будет работать над ее внедрением в свою банковскую систему.

Совсем недавно корреспондент NEWS.ru, отдыхая в Мармарисе, на своем опыте убедилась в том, что российские туристы действительно не испытывают никаких сложностей на турецких курортах. Во всех фирменных магазинах и местных ресторанах россияне рассчитывались, просто приложив национальную карту к терминалу. На крайний случай во всех городах можно найти так называемые «аллеи» банкоматов и снять наличку с рублевого счета, получив ее сразу в турецких лирах по выгодному курсу.

Теперь же турецкие банки Is Bankasi и DenizBank сообщили о прекращении обслуживания российских карт «Мир». Наиболее оптимальными вариантами для российских граждан на настоящий момент остаются банки Ziraat, Halkbank и VakıfBank. Но по всей видимости, и они ждут своего часа.

Но если турецкие власти пытаются найти хоть какой-то выход из ситуации, дабы обеспечить комфортные условия для российских туристов, то другие страны о таких планах умалчивают. Сотрудник вьетнамского BIDV рассказал, что банк по-прежнему продолжит обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, но платежная система «Мир» в перечне не указана. При этом в Народном банке Казахстана (Халык банк) больше не принимают российские карты. Причем в его кол-центре заявили, что это касается и терминалов, и банкоматов. Об остановке обслуживания карты «Мир» сообщили и в Узбекистане. Но там настаивают, что причиной этому стали технические неполадки, а в целом «Мир» продолжает работать в штатном режиме.

Неоднозначная ситуация и в Армении. Многие держатели российской национальной карты, по сообщению местных СМИ, не могут обналичить деньги в банкоматах и расплатиться в местных магазинах. Причем банковские организации о каких-либо изменениях и ограничениях своих клиентов не оповещают ни официально, ни рассылкой. Впрочем, в ЦБ заявляют — иностранные партнеры сами управляют инфраструктурой для приема карт «Мир». Одним словом, отключить российскую карточку могут в любой момент, и Москва ничего с этим сделать не сможет.

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Сразу после встречи Путина и Эрдогана в Сочи газета Financial Times рассказала о чрезмерной обеспокоенности чиновников ЕС сотрудничеством России и Турции. Издание отметило, что Вашингтон предупреждал о вторичных санкциях в отношении тех стран, которые станут помогать Москве обойти санкции. Турция — одна из стран, которая готова развивать отношения с Россией, в том числе и торговые, и в открытую говорит об этом. По всей видимости, такое поведение Анкары раздражает ее союзников. Ответной реакции США не пришлось долго ждать.

Министерство финансов США опубликовало документ, согласно которому Вашингтон грозится ввести санкции против каждого, кто возьмется помогать Москве.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за расширение использования Национальной системы платежных карт и национальной платежной системы «Мир» за пределами территории Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Страны отказываются от карты «Мир», поскольку боятся санкционного давления, заявил в беседе с NEWS.ru член национального совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Однако, по его словам, Анкара будет искать всевозможные пути, поскольку «сильно зависит» от Москвы.

Платежной системой «Мир» очень удобно пользоваться в России, но в мире она не конкурент Mastercard и Visa. Запад больше всего раздражает то, что страны СНГ и Турция резко в последнее время снизили долю долларов во внешних торговых расчетах. Они не могут с этим ничего сделать, поэтому выдают такую реакцию. Изначально «Мир» создавался для внутренних российских расчетов. По моему мнению, хорошим ответом России на происходящее стал бы выход на IPO (первичное размещение акций компании на фондовом рынке. — NEWS.ru) карты «Мир», — заявил Александр Разуваев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт считает, что западные страны и далее будут давить на Россию. Поэтому нужно искать новые пути решения проблемы. Например, Сбербанк мог бы создать новую платежную систему совместно с турецкими партнерами.

Турция может создать свою карту — специально для российских туристов. Анкара же создала специальную авиакомпанию для перевоза путешественников из РФ. А тут что мешает? Если надо, можно создать и целый банк для этого дела. У Турции очень большие проблемы с платежным балансом. Поэтому они очень заинтересованы в россиянах, которые приезжают к ним отдыхать, и сильно зависят от энергоносителей, цены на которые сейчас очень выросли. В принципе, будет достаточно договориться со Сбербанком, который и будет выпускать подобные карты. Причем я думаю, что для россиян все будет бесплатно. Турция, скорее всего, сама заплатит Сбербанку, — считает Александр Разуваев.

По его мнению, надо также посмотреть на развитие энергетического кризиса и исход украинского конфликта. Если он закончится подписанием мирного договора, все эти вопросы могут потерять свою актуальность.