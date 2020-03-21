Гражданка России заразилась коронавирусной инфекцией, находясь в Индии. Об этом сообщили в Минздраве Сингапура.
Тест на коронавирус был подтвержден 20 марта, —
цитируетТАСС сообщение ведомства.
Сейчас ей оказывают необходимую помощь.
По информации на 21 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились 277 736 человек, 11 513 скончались, а 91 096 пациентов выздоровели.
Как ранее писал NEWS.ru, первая жертва коронавируса нового типа зарегистрирована в Парагвае. Пациент находился несколько дней в реанимации.
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