Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Гражданка России заразилась коронавирусной инфекцией, находясь в Индии. Об этом сообщили в Минздраве Сингапура.

Тест на коронавирус был подтвержден 20 марта, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Сейчас ей оказывают необходимую помощь.

По информации на 21 марта, в мире коронавирусом нового типа заразились 277 736 человек, 11 513 скончались, а 91 096 пациентов выздоровели.

Как ранее писал NEWS.ru, первая жертва коронавируса нового типа зарегистрирована в Парагвае. Пациент находился несколько дней в реанимации.

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