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Журналист «Польского Радио» Петар Петрович с сожалением констатировал, что Запад, по всей видимости, смирился с тем, что Крым — это часть России. На это, по его мнению, указывает то, что большинство стран Евросоюза проигнорировали отмечаемую Москвой шестую годовщину вхождения полуострова в состав РФ.

С тех пор как «зелёные человечки» заняли эту украинскую территорию, Россия милитаризировала её и распространила «дисциплину» на всех, кто не любит московское правление. Протесты Запада на ранних стадиях этого процесса...