Минздрав РФ предложил запретить в ЕАЭС производство и оборот снюсов

https://static.news.ru/photo/2dcdb12c-117f-11ea-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Соглашение о запрете производства, ввоза и обращения некурительных никотиновых изделий на территории Евразийского экономического союза подготовил Минздрав РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект документа.

По данным издания, в проекте документа говорится о том, что некурительная никотиносодержащая смесь разработана специально для того, чтобы создавать и поддерживать зависимость, а её компоненты являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и канцерогенными.

Проект документа планируется направить для рассмотрения в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию в течение месяца после его внесения в Европейскую экономическую комиссию. Если стороны оперативно его одобрят, документ сможет вступить в силу уже в 2022 году.

Снюсом называется разновидность жевательного табака, используемого для получения дозы никотина. А РФ продажа снюса запрещена с 2015 года.

Ранее стало известно, что правительство России проработает вопрос о введении запрета на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом говорится в утверждённом премьер-министром Михаилом Мишустиным плане по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.