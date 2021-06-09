Минздрав РФ предложил запретить в ЕАЭС производство и оборот снюсов

Соглашение о запрете производства, ввоза и обращения некурительных никотиновых изделий на территории Евразийского экономического союза подготовил Минздрав РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект документа.
По данным издания, в проекте документа
Проект документа планируется направить для рассмотрения в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию в течение месяца после его внесения в Европейскую экономическую комиссию. Если стороны оперативно его одобрят, документ сможет вступить в силу уже в 2022 году.
Снюсом называется разновидность жевательного табака, используемого для получения дозы никотина. А РФ продажа снюса запрещена с 2015 года.
Ранее стало известно, что правительство России проработает вопрос о введении запрета на использование жидкостей для электронных сигарет. Об этом говорится в утверждённом премьер-министром Михаилом Мишустиным плане по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.