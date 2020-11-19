Минздрав объяснил необходимость внесения вакцины от COVID-19 в список ВОЗ

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Включение вакцины от коронавируса в список препаратов, рекомендуемых для использования в чрезвычайных ситуациях, упростит её регистрацию в других странах, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, — сказал он.

Кроме того, это позволит поставлять препарат в рамках международных программ по обеспечению лекарствами под эгидой ООН, в том числе в рамках проектов ВОЗ, ЮНЕСКО и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Благодаря этому можно будет обеспечить вакцинами развивающиеся страны, передаёт РИА Новости.

Документы на включение в список подали 27 октября, сейчас они находятся на рассмотрении.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что производители российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру организации. Она отметила, что такие препараты — «это не лечение, а предупреждение», писал NEWS.ru.