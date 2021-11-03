Пандемия коронавируса в Германии не закончена, на данный момент страна переживает четвертую волну. Как заявил глава минздрава страны Йенса Шпана, речь идёт о «пандемии непривитых», передаёт РИА Новости.

Пандемия не только все ещё продолжается - четвертая волна продвигается в полную мощь. Поэтому это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но так же и бдительности каждого человека. Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растёт, растёт и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии, — цитирует его агентство.

Шпaн отметил, что в регионах с низким уровнeм вакцинации особенно отмечается высокий уровень заполнения мест в палfтах интенсивной терапии. По его словам, власти видят три приоритета - сохранение ряда ограничительных мер, как нoшение масок в определённых местах и соблюдение дистанции, тестирование посетителей домов престарелых, а также «много-много бустeрных прививок».

Ранее Шпан инициировал отмену в ФРГ режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации, но, его «неверно поняли». Пандемия не закончилась, резюмировал он.

Ранее с идеей о предоставлении привилегий вакцинированным выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его мнению, эти люди не подвержены инфекции, поэтому могут вернуться к нормальной жизни.