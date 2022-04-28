Минздрав ДНР: пять человек погибли при ракетном обстреле Донецка

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В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили о пяти погибших и 23 пострадавших после ракетного обстрела Кировского района в Донецке. Представители ведомства в Telegram-канале уточнили, что один из пациентов скончался во время транспортировки в машине скорой помощи. Ранее в ДНР заявили, что под удар в Донецке попало здание рынка «Меркурий».

В результате обстрела в Кировском районе погибли на месте происшествия четыре человека. Из числа пострадавших: 21 взрослый разной степени тяжести, два ребёнка средней степени тяжести. Один пациент скончался во время транспортировки с места происшествия в автомобиле скорой помощи, — сказано в сообщении.

Представители Минздрава республики уточнили, что в данный момент пострадавшим оказывается медпомощь.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) планировали поразить баллистической ракетой «Точка-У» в Изюме городскую больницу. Он отметил, что удар был нанесён утром 28 апреля, однако средства ПВО смогли его отразить.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удары по центру Херсона ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами». Всего было два удара «Точками-У». Серия мощных взрывов прогремела рядом с телецентром. Телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара со стороны украинских войск по району телецентра и не получила видимых повреждений.