Минздрав Белоруссии прогнозирует снижение заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e3f60002-8278-11ea-b54e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова считает, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике начнётся через три-четыре недели.

К такому выводу она пришла, оценив снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам страны.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией через три-четыре недели стабилизируется либо начнет снижаться, — цитирует Жукову ТАСС.

Она добавила, что в республике проводится большая работа для локализации очагов COVID-19. По её словам, каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке ведется поиск контактов, которые изолируются, и цепочка передачи вируса прерывается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил сограждан прекратить «чесночно-имбирный психоз», вызванный распространением коронавируса, и призвал питаться традиционной для страны пищей. На фоне пандемии в республике выросли цены на лимоны, чеснок и имбирь из-за повышенного на них спроса.