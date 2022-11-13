Минюст Турции назвал две версии взрыва в Стамбуле

Фото: Социальные сети

Правоохранительные органы Турции рассматривают две версии взрыва, произошедшего 13 ноября в центре Стамбула. Об этом в интервью телеканалу A Haber рассказал министр юстиции страны Бекир Боздаг. По его словам, обе версии сейчас анализируются.

Есть две версии. Либо в этой сумке или пакете (который находился сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва женщиной) находится взрывное устройство, и оно взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Все это сейчас анализируется, — сказал министр.

Взрыв на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел днем в воскресенье, 13 ноября. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших. По словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадал 81 человек.

В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре турецкого Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.