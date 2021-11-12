Минюст США не прокомментировал арест в Нидерландах россиянина Дубникова

В Министерстве юстиции США отказались прокомментировать задержание в Амстердаме россиянина Дениса Дубникова, проведённое по запросу американской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

Мы отказываемся от комментариев, спасибо, — заявила официальный представитель ведомства Николь Навас-Оксман в ответ на запрос корреспондента агентства.

Ранее адвокат россиянина Аркадий Бух рассказал о том, что Дубникова задержали по подозрению в отмывании денег для киберпреступников. В начале ноября россиянину был запрещён въезд в Мексику, после чего он был оттуда направлен в Амстердам. Адвокат сообщил, что защита Дубникова ведёт борьбу против его экстрадиции в США, однако он не исключил возможности согласия с этим решением. По словам юриста, Дубникову могут назначить до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным. Как отметил Бух, защита россиянина будет настаивать на том, что «он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal писала о том, что задержание в Амстердаме Дубникова произошло на основании запроса Минюста США. Как сообщила газета, россиянина обвиняют в отмывании денег для группировки киберпреступников, называющей себя Ryuk, за что он получил вознаграждение в размере $400 тысяч биткоинами. По утверждению издания, Ryuk может быть виновна в серии атак на американскую систему здравоохранения в 2020 году, когда были применены вирусы-вымогатели. По словам газеты, киберпреступники якобы получили от жертв атак миллионы долларов.

По данным ФБР США, тогда «злоумышленники в киберпространстве» использовали вирусы, которые могут привести к «краже данных и нарушению работы служб здравоохранения».

Ранее в петербургском офисе компании Group-IB, на гендиректора которой Илью Сачкова завели дело о госзимене, прошли обыски. Group-IB занимается кибербезопасностью и разрабатывает решения для предотвращения кибератак.