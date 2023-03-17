Минтранс: в Турции нет проблем с наземным обслуживанием самолетов из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблем с наземным обслуживанием рейсов российских авиакомпаний в Турции нет, сообщил Минтранс РФ РИА Новости. Работа ведется в штатном режиме. Продолжаются отдельные консультации по топливному обеспечению российских авиалайнеров, уточнили в ведомстве.

Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме. <...> Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпаний нет, — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ранее турецкие СМИ писали, что власти Турции намерены запретить заправку и техническое обслуживание лайнеров американского производства, прибывающих из Белоруссии и России.

В Турции открещивались от заявлений о бойкоте российских авиакомпаний еще в конце ноября 2022-го. Американские СМИ тогда писали, что США потребовали у Анкары, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства.

В декабре прошлого года правительство России продлило сертификаты летной годности иностранных самолетов, которые используются отечественными авиакомпаниями. Они будут оставаться действительными в течение всего текущего года.