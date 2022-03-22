Минтранс РФ сообщил, что 78 российских самолётов были арестованы за рубежом

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев сообщил, что 78 самолётов российских авиакомпаний из 1367 на данный момент были арестованы за рубежом, передаёт ТАСС. Министр отметил, что эти самолёты, скорее всего, «окончательно потеряны для России». Он также отметил, что почти 800 самолётов отечественных авиакомпаний были переведены в российский реестр.

Россия окончательно «потеряла» 78 самолётов из 1367 из-за санкций, — сказал Савельев.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

В конце февраля ЕС запретил российским самолётам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. В ответ Москва ввела запрет на использование своего воздушного пространства авиакомпаниям 36 стран.