Минторг США ввёл санкции против 120 организаций России и Белоруссии

Ограничения в отношении России и Белоруссии расширило в пятницу, 1 апреля. министерство торговли США. Это связано с событиями на Украине. Американский минторг включил в санкционный список 120 предприятий из двух стран. Данные содержатся в обнародованном документе ведомства.

В ответ на продолжающееся вторжение РФ на Украину министерство торговли... вносит 120 юридических лиц в (санкционный) перечень. В соответствии с определением правительства США, действия данных организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны, — говорится в документе.

В числе попавших в санкционный список — аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ряд исследовательских институтов, предприятия «Связь», «Салют», исследовательская ассоциация «Марс».

Также в списке «международные силы» министерства внутренней безопасности Белоруссии и подразделения КГБ РБ «Альфа».

Накануне директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что очередные рестрикции Вашингтон направит на ослабление оборонного, космического и морского секторов России.

Компании из этого списка будут лишены свободного доступа к технологиям США без получения специальной лицензии, в предоставлении которой в большинстве случаев им будет отказано.

Кроме того, Минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список по России ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с киберактивностью и современными технологиями. Также казначейство определило три отрасли российской экономики, сотрудников и предприятия которых американские власти смогут включать в санкционные списки.