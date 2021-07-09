Минторг США внёс в чёрный список три компании из России

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Три российские компании и три физических лица внесены в чёрный список Минторгом США.

Под ограничительные меры попали компания «Тесон» (Teson), группа компаний «Радиант» (Radiant Group of Companies) и «Трейд-компонент» (Trade Component). По утверждению властей США, эти компании пытаются закупить товары американского происхождения для занятий деятельностью, которая противоречит интересам национальной безопасности США. Якобы они приобретают электронные компоненты производства США для реализации российских военных программ.

В чёрный список также попали некие Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова.

Кроме российских компаний и физических лиц под санкциями оказались 10 компаний из Китая, а также организации из Канады, Пакистана, Турции, ОАЭ, Великобритании, Нидерландов и Турции.

Американский президент Джо Байден 15 апреля ввёл очередной пакет ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Под санкции попали 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолг РФ.