Минторг США внёс в чёрный список три компании из России

Три российские компании и три физических лица внесены в чёрный список Минторгом США.
Под ограничительные меры
В чёрный список также попали некие Андрей Кузнецов, Дмитрий Кравченко и Маргарита Кузнецова.
Кроме российских компаний и физических лиц под санкциями оказались 10 компаний из Китая, а также организации из Канады, Пакистана, Турции, ОАЭ, Великобритании, Нидерландов и Турции.
Американский президент Джо Байден 15 апреля ввёл очередной пакет ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США». Под санкции попали 12 граждан России, 20 российских организаций и госдолг РФ.