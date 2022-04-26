Минск заявил о нежелании Запада привлечь страну к диалогу Москвы и Киева МИД Белоруссии: Запад не желает привлечь Минск к договорённостям Москвы и Киева

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Запад не желает привлекать Минск к процессу достижения договорённостей России и Украины. не хочет учитывать белорусские интересы. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Анатолий Глаз.

По его словам, хотеть и требовать учёта интересов суверенного государства в рамках новой архитектуры безопасности — это совершенно нормально.

Об этом сейчас там идёт речь. И не учитывать наши интересы было бы не совсем нормально, удивляться нашему желанию странно. Естественно, ряд зарубежных игроков, западных партнёров этого не хотели бы, им это не нравится, не нравится учитывать интересы Белоруссии, — сказал Глаз.

В конце февраля начались консультации России и Украины на фоне ситуации, сложившейся в результате спецоперации. Делегации двух стран провели три очные встречи, а затем договорились о ежедневных консультациях по видеосвязи. Кроме того, в конце марта прошёл раунд российско-украинских переговоров в Турции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоров по Украине без участия Минска быть не может. В свою очередь глава белорусского МИД Владимир Макей отметил, что до переговорщиков донесена позиция о необходимости участия Минска в переговорах по урегулированию ситуации на украинской территории.

Ранее сообщалось, что в Москву на переговоры по ситуации на Украине прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он провёл рабочую встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а затем португальского дипломата принял в Кремле президент России Владимир Путин. Их встреча продолжалась около часа, в том числе собеседники пообщались один на один, без делегаций.