Минск выразил протест Киеву из-за смены флага Белоруссии на оппозиционный

Белоруссия направила в МИД Украины ноту протеста из-за замены белорусского государственного флага в Днепре на бело-красно-белый флаг оппозиции. Перед этим посол республики на Украине Игорь Сокол направил мэру этого украинского города Борису Филатову письмо, в котором предложил встретиться, чтобы привести свои аргументы.

В связи с тем, что мэрия г.Днепра не отреагировала на обращение Посла И.Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Б.Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменён на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота Посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белоруссии сочли этот демарш мэрии Днепра актом государственного вандализма со стороны властей Украины и потребовали официальных извинений и разбирательства по факту осквернения госсимвола.

Белорусская сторона требует возвращения государственного флага Республики Беларусь на место его установки, принесения официальных извинений, проведения разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства, информирования о его результатах и принятия исчерпывающих мер по недопущению повторения подобных фактов в будущем, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook сообщил, что в его городе белорусский флаг, висевший на флагштоке перед зданием мэрии, заменили на бело-красно-белое полотно, которое используют оппозиционеры в Белоруссии.