Минск ввел запрет на въезд автотранспортных средств ЕС

Белоруссия приняла ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах — членах Европейского союза. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минтранса, с 16 апреля вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в ЕС.

Исключение составляет их следование через определённые пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки, — цитирует cообщение агентство.

Данное ограничение не применяется до 23 апреля 2022 года к транcпортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Беларуси до 16 апреля нынeшнего года.

Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспортных средств, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Это решение приняли после того, как власти ЕС ввели в действие пятый санкционный пакет против России из-за событий на Украине.